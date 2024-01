Inseguendo i sogni sfuggiti di mano. Poesia e comicità dei palloncini

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo: arriveranno a Balloonia, dove vanno a finire i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra? Lo scopriranno gli spettatori di “Balloons adventures“, un inno al viaggio, in scena al Binario 7, domenica alle 16 in sala Chaplin, per le famiglie con bambini dai 4 anni. Uno spettacolo dolceamaro con una narrazione leggera, eterea e sognante. Poetico senza perdere di comicità, comico senza perdere la poetica. È lo spettacolo vincitore del Premio assegnato da Stockholm Fringe Festival in occasione del Milano Off 2022 e con una menzione della giuria di qualità a Inbox Verde 2023. Biglietti disponibili online: intero 8 euro, 4 euro under 14.

Mentre oggi alle 21 (sempre in sala Chaplin) continua la rassegna musicale “Terra“ con Spectrum Saxophonquartett: quattro giovani sassofonisti che spaziano dal Barocco al contemporaneo alla musica popolare di qualità. L’energia e il dinamismo sono le qualità che contraddistinguono questo gruppo emergente nel panorama internazionale che proporrà musiche di Bach, Ligeti, Bozza, Gershwin. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Forum austriaco di cultura a Milano e il ministero degli Affari esteri austriaco. Biglietti disponibili online: intero 15 euro, ridotto 12 euro e under 18 a 6 euro. Ulteriore sconto per gli allievi della Scuola di teatro Binario 7, a 10 euro.

Cristina Bertolini