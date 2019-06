Cesano Maderno (Monza Brianza), 6 giugno 2019 - Allo sportello dell’Inps solo su prenotazione, per evitare code e inutili attese. Dal prossimo 10 giugno, questa modalità di accesso allo sportello Inps, attiva già in alcuni sportelli in Lombardia, sarà estesa alle sedi di Cesano Maderno, Seregno, Desio e Vimercate. "Dopo un anno di sperimentazione è stato riscontrato il gradimento dell’utenza e per questo motivo la direzione regionale ha deciso di estendere il sistema in tutta la regione entro la fine di quest’anno", spiega Giuliano Quattrone, direttore regionale Inps Lombardia. Per la provincia di Monza e Brianza, dal prossimo 10 giugno, il servizio PrenotaInps sarà adottato nelle Agenzie di Cesano Maderno, Desio, Seregno e Vimercate.

Agli sportelli, che osserveranno il consueto orario di apertura, si potrà accedere solo previa prenotazione, effettuabile con diverse modalità, tramite telefono, App, Pc, e-mail. Per le prenotazioni telefoniche i numeri da utilizzare sono 803.164 da fisso e 06.164.164 da mobile, mentre per la prenotazione dal sito Inps occorre essere in possesso del Pin. Accedendo al servizio nella sezione Sportelli di sede, è possibile individuare la sede di proprio interesse per conoscere i relativi orari di apertura, tempi medi di servizio, numero di persone in coda, stato di avanzamento della coda. Si può inviare una mail a prenotazioni.comunesede@inps.it.