Ingresso inaccessibile a Monza: quando non si riesce a salire in stazione

Ascensori della stazione di Monza bene, ma non benissimo. Sono quattro gli ascensori installati alla stazione di Monza, uno dal primo binario porta al sotterraneo per l’accesso ai binari successivi, il secondo che permette di accedere al secondo e terzo binario e l’ultimo che dal fondo del tunnel di collegamento porta all’uscita attigua al Binario 7. Ma se invece il nostro streno parte dai binari 4 e 5, l’ascensore per accedervi non funziona. Tentiamo invano di chiamarlo più volte: "Quello non funziona" dice una signora, evidentemente viaggiatrice abituale. "Da tempo non è utilizzabile" le fa eco un signore.

Nell’ufficio del capotreno la funzionaria allarga le braccia: "chieda in biglietteria come attivare il servizio di aiuto per persone disabili. Quando ne avrebbe bisogno? Domani? Eh no, non fa in tempo ad attivare la procedura". La coda è lunga già per avvicinarsi alla biglietteria e da lì si comincia a intuire quanto complesso possa essere accedere ai binari se si viaggia in carrozzina. Il sito rfi.ititstazionipagine-stazioniaccessibilitastato-ascensori-e-rampe-di-accesso-ai-binari.html segnala che fino al 2 ottobre i binari 4 e 5 non sono accessibili. Una mamma faticosamente scende lungo la ripida scalinata, sollevando il passeggino... sperando di non fare passi falsi. Il problema diventa difficilmente risolvibile quando si arriva da altra destinazione con treni che fermano a Monza nei binari non serviti dall’ascensore. Avendo installato ascensori all’avanguardia, non esistono montascale, così se l’ascensore si guasta il disabile non viaggia. Anche il Servizio SaleBlu per inviare un aiuto ai disabili va prenotato 48 ore prima della partenza allo 800906060 e funziona solo in 16 città tra cui non figura Monza.

Cristina Bertolini