Informatica e cyber sicurezza

È in partenza il 6 novembre il corso gratuito di sviluppatore ict junior, elementi introduttivi con programmazione in Python, organizzato da Consorzio Comunità Brianza. Durante il corso i partecipanti acquisiranno gli strumenti per la programmazione in Python e apprenderanno i concetti base di sicurezza informatica e le norme relative alla privacy. Il corso avrà una durata di 106 ore e si svolgerà in presenza nell’aula formativa del Consorzio Comunità Brianza, in via Gerardo dei Tintori 18 a Monza. Per partecipare gratuitamente occorre essere disoccupati e avere tra i 16 e i 65 anni. Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione

con il riconoscimento delle abilità e delle conoscenze (per chi raggiunge una frequenza pari al 70% del monte ore complessivo). Il programma del corso prevede lezioni su concetti base e strumenti di programmazione e sviluppo software, database: trovare, archiviare e gestire le informazioni, entrare nel mondo delle web app, Ux e ui introduzione, dal mock-up alla ui, Internet, cyber security, digitalizzazione, normative e protezione dagli attacchi, project management: impara a gestire un progetto software. Per saperne di più: formazione@comunitabrianza.it, telefono. 039-9005671 oppure 340-8882804 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 ottobre. Il corso è promosso all’interno del Programma GOL (Garanzia occupabilità laporatori).

Veronica Todaro