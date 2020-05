Brugherio (Monza Brianza), 9 maggio 2020 - Quando si è reso conto che stava male, ha chiamato lui stesso i soccorsi per chiedere aiuto. Ma non c’è stato nulla da fare. È morto così questa mattina, verosimilmente per un arresto cardiaco, un uomo di 64 anni.

Per raggiungerlo nella sua abitazione in via Manin intorno alle 9, sono dovuti intervenire, oltre agli operatori sanitari inviati dal 118, anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri.

L’uomo abitava infatti da solo ed era chiuso in casa al momento del malore fatale. I pompieri non sono stati costretti però a sfondare la porta per entrare: ci ha pensato l’anziana madre dell’uomo, nel frattempo avvertita pure lei di quanto stava accadendo, a consentire di aprire utilizzando il suo mazzo di chiavi.

Ai medici non è rimasto che constatare il decesso, avvenuto per cause naturali.