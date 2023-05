Incubo passaggi a livello Tir incastrato sui binari: auto e treni bloccati "È emergenza sicurezza"

di Gabriele Bassani

e Alessandro Crisafulli

Singolare e pericoloso imprevisto, ieri mattina a Cesano, con non pochi disagi collaterali. Protagonista, un camionista straniero che si è infilato nel passaggio a livello a semaforo rosso, convinto di riuscire a superare la barriera in tempo. E invece è rimasto intrappolato. “Incastrando“ anche, di conseguenza, la linea ferroviaria. E creando grossi disagi e problemi ai pendolari. È successo al passaggio a livello di via Como, poco dopo le 8, in orario di punta, con il massimo del traffico veicolare e di convogli. Il conducente del veicolo, con targa straniera, ha azzardato la manovra e si è visto la seconda sbarra abbassarsi davanti agli occhi. È rimasto quindi sopra ai binari con il mezzo pesante. Subito è scattato l’allarme e la circolazione è stata bloccata. Poco dopo Ferrovienord sono intervenute, alzando le sbarre e liberando il bilico, che si è dileguato senza perdere tempo verso Seveso. Quando sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia locale, del mezzo pesante non c’era più traccia e la situazione è stata in qualche modo archiviata.

Non può essere archiviato, invece, il tema dei passaggi a livello, che da sempre è legato non solo alla viabilità ma anche e soprattutto alla sicurezza. A gennaio un 92enne è stato travolto e ucciso dal treno in corsa mentre cercava di attraversare i binari nonostante il passaggio a livello chiuso, quello di corso Libertà. Una tragedia che fece arrivare in città anche Striscia la Notizia, per un servizio in cui furono documentati centinaia di transiti, da parte di studenti, casalinghe, pensionati, nonostante le sbarre abbassate tra un "sono di fretta, devo andare a lavorare" e un "ho mia moglie anziana da sola a casa". Sono circa 70 le persone che ogni anno vengono investite dai treni in Italia nei passaggi a livello.

Proprio per questo motivo, alla fine dello scorso mese di gennaio, una società incaricata da Ferrovienord ha effettuato un sopralluogo tecnico a Cesano Maderno finalizzato ad elaborare il progetto di messa in sicurezza del passaggio a livello di Corso Libertà, su richiesta specifica del sindaco Gianpiero Bocca, deciso a risolvere una volta per tutte un problema che si trascina da anni ed è già costato qualche vittima. Purtroppo, nonostante i divieti, i semafori e, da qualche anno, anche le paratie sotto le sbarre per evitare che pedoni e ciclisti possano infilarsi piegando la schiena, non sono pochi quelli che ogni giorno rischiano la vita attraversando il passaggio a livello del centro. Se per gli automobilisti sono a disposizione i sottopassi veicolari di via Volta e via Battisti, la situazione è più complessa per pedoni e ciclisti, in particolare anziani e disabili, che non hanno a disposizione percorsi protetti e affrontabili agevolmente. Di qui la richiesta di interventi immediati a Ferrovienord. Tra le soluzioni immaginate dallo stesso sindaco Bocca per via Libertà, valutata la fattibilità tecnica, c’è quella attuata nella vicina Varedo, con il sovrappasso pedonale “trasparente“ con scale e ascensori che consentano almeno ai pedoni di riuscire ad attraversare in sicurezza i binari, facendo anche in modo che, nel passaggio a livello del centro non si creino limitazioni tali da disincentivare la mobilità a piedi.

Una situazione che mette anche in difficoltà i negozi e le attività commerciali, specialmente in questa zona centrale della città. Discorso diverso invece per il passaggio a livello di via Como dove è avvenuto l’incidente: in quel caso l’autoarticolato rimasto incastrato nel passaggio a livello prima ancora di non rispettare il semaforo rosso avrebbe compiuto una serie di infrazioni, circolando su tratti di strada in cui gli era vietato.