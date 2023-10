Incontro con i Comitati e biciclettata

Una serata per fare il punto sulle iniziative di protesta contro la Pedemontana. E per preparare il terreno alla biciclettata che sabato dovrà rendere evidente l’opposizione all’opera di questa fetta di Brianza. È l’evento organizzato per domani dal Comitato per la difesa del territorio, il gruppo che raccoglie residenti delle frazioni di Santa Margherita e Bareggia di Lissone e di San Giorgio di Desio, ossia le zone più coinvolte dalla porzione di tracciato dell’autostrada i cui lavori dovrebbero partire nei prossimi mesi. L’assemblea pubblica si terrà alle 21 nei locali del Centro civico di Santa Margherita, in via San Domenico Savio, dove si trova anche l’ufficio postale del quartiere. L’appuntamento sarà aperto a tutti e gli organizzatori hanno annunciato la presenza anche del sindaco di Vimercate Francesco Cereda, che racconterà le novità di mobilitazione di quell’area della Brianza contro Pedemontana.

Sarà l’occasione per definire pure i dettagli della grande biciclettata battezzata “Mille ruote contro Pedemontana“, che sabato alle 14.30 prenderà il via da piazza don Camporelli per toccare Lissone, Desio e i luoghi in cui verrà realizzata l’autostrada, terminando in centro Bareggia, "per dire no alla costruzione di un’opera inutile e devastante". "Un’autostrada a 8 corsie è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno", spiegano dal Comitato. Che nei mesi scorsi ha promosso, tra l’altro, anche una catena umana (nella foto) lungo i prati che saranno toccati dalla Pedemontana, come gesto di sensibilizzazione. Qui l’autostrada passerebbe interrata accanto alla scuola elementare, a 250 metri da una chiesa e da un oratorio, a pochi passi da un cimitero e dagli orti comunali.

F.L.