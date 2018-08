Seregno (Monza), 26 Agosto 2018 - Doppio incidente, con 3 giovani coinvolti in codice rosso e giallo, nelle prime ore di questa domenica nel Seregnese. Un’auto guidata da un 21enne è finita contro un muretto e ha abbattuto un semaforo a Renate Brianza e un’altra con a bordo due ragazzi di 21 e 24 anni si è schiantata a Seregno.

Alle 3.40 in via Giuseppe Garibaldi a Renate un 21enne stava procedendo alla guida della sua auto quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro un muretto e poi contro il semaforo adiacente, abbattendolo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Seregno e i vigili del fuoco di Seregno, mentre il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Erano invece le 7 circa quando due giovani di 21 e 24 anni sono usciti di strada in auto finendo contro un muro in via Montello a Seregno. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri con le ambulanze e l'automedica e i ragazzi sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali di Desio e Monza.