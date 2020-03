Monza, 9 marzo 2020 – Un brutto incidente in cui è rimasto coinvolto un camion, accaduto alle 13.55 in viale Brianza, all'uscita del tunnel di viale Lombardia, ha provocato il ferimento di tre persone e ha comportato pesanti ripercussioni sul traffico. E' stata chiusa provvisoriamente la carreggiata in direzione Milano della statale 36 al km 9,500. Nel sinistro sono stati coinvolti un mezzo pesante e 5 veicoli e causato il ferimento di 3 persone. Un uomo di 41 anni e uno di 50 sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

E' stata istituita l'uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo Monza Villa Reale.

Presenti sul posto il 118, le Forze dell'Ordine e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.