Seregno (Monza e Brianza) - Grave incidente oggi pomeriggio poco prima delle 17 a Seregno. In corso Giacomo Matteotti, all'incrocio con via Vignoli, un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, un ragazzo di 16 anni trovato dai soccorritori già in arresto circolatorio. L'equipaggio dell'ambulanza l'ha trasportato in ospedale praticando le manovre di rianimazione. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza.

Le passeggere dell'auto, una donna di 45 e una bambina di 7 non hanno avuto bisogno di essere portate in ospedale.