Monza, 19 ottobre 2020 - In due, sul monopattino, senza casco. Paura ieri pomeriggio per due ragazzini di 14 e 16 anni protagonisti di un brutto incidente stradale che ha fatto temere il peggio, almeno inizialmente, per loro. Erano le 15.30 quando all’intersezione semaforizzata fra viale Sicilia, via Zuccoli e via Modigliani un uomo di 45 anni di Cassina de’ Pecchi, al volante di una Volkswagen Golf che proveniva dalla periferia diretta verso il centro della città, si è visto tagliare all’improvviso la strada da un monopattino che arrivava dalla sua sinistra.

A bordo del veicolo elettrico c’erano i due ragazzini, entrambi residenti a Monza.

Inevitabile l’impatto, a seguito del quale i due ragazzini sono piombati sul parabrezza della vettura e sono poi rotolati pesantemente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente due ambulanze e un’auto medica in codice giallo, anche se per fortuna i due giovani sono stati portati in ospedale senza conseguenze troppo serie. La polizia locale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente, grazie anche alla presenza di alcuni testimoni. Spaventatissimi i genitori dei due ragazzini (guidava il 14enme).



© Riproduzione riservata