Concorezzo (Monza e Brianza), 25 agosto 2018 - "Luca era un ragazzo sensibile, un semplice, che magari a scuola non brillava (anche se aveva superato il primo anno di una scuola professionale per elettricisti dai Salesiani a Sesto San Giovanni, ndr), ma che stava scoprendo altri talenti". Si illuminano gli occhi a Manuela Merlini, la mamma di Luca Marziano, il quindicenne morto il 2 agosto scorso in un terribile incidente stradale sul camper su cui tutta la sua famiglia era diretta in Portogallo per le ferie.

Ora che la famiglia è tornata finalmente a casa, dopo un soggiorno doloroso negli ospedali francesi, e si sta piano piano riprendendo dalle ferite fisiche, ci sono quelle dello spirito a fare capolino da ogni angolo, da ogni gesto, da ogni fotografia. Ferite che sanguineranno ancora per parecchio tempo, in una villetta a schiera a Concorezzo in cui il dolore sembra trasudare anche dalle pareti.



Papà Alessandro, 50 anni, titolare di una piccola impresa di ristrutturazioni edili, è costretto a rimanere seduto sul divano: ne avrà per 2 o 3 mesi prima di tornare a camminare senza una stampella, visto che in quel terribile incidente ha riportato la rottura del bacino e la lussazione dell’anca. Sua moglie Manuela, 45 anni, insegnante di Lettere alla scuola media del paese, ha una prognosi di 45 giorni per la frattura del braccio; la figlia maggiore Marina, 19 anni, ha due placche di metallo fissate coi i chiodi alle vertebre ed è appena uscita dall’ospedale di Monza, dove è stata ricoverata per un’infezione presa all’ospedale di Nîmes dopo l’incidente. Ne avrà almeno per 6 mesi. Già, tutta la vita della famiglia Marziano si è come interrotta in Occitania, sull’autostrada A54, all’altezza di Nîmes. "Viaggiavamo in camper, c’era stato un rallentamento per un cantiere e si andava a 20-30 chilometri orari - ricorda il padre -: la visibilità forse non era ottimale, ma il Tir che ci è piombato alle spalle non ha nemmeno accennato a una frenata: l’autista ha detto di essersi distratto, che si è voltato per raccogliere una penna, e con tutte le sue 4 tonnellate di carico il camion ci è finito addosso». Un banale tamponamento, dunque, non “un effetto sandwich” come all’inizio era stato ricostruito, un altro Tir che procedeva davanti è stato appena toccato dal nostro camper, che è rimasto disintegrato. "Ho sentito la botta e ho visto il camper deformarsi attorno a me, sembrava di carta. Mia moglie è svenuta, i miei figli sono stati proiettati fuori dal camper: per un attimo, ho temuto di essere l’unico a essere sopravvissuto". Gli altri invece erano tutti feriti, anche se seriamente. Tranne Luca. Lui era morto sul colpo.



"Dovevamo andare a fare kitesurf a Nazaré, in Portogallo, Luca sognava quel posto perché gli avevo raccontato che lì c’erano le onde più alte del mondo, voleva provare a surfarle: il camper era la sua gioia, lo usavamo anche per andare a sciare". "Il kitesurfing era diventato una passione di famiglia – aggiunge la madre – andavamo in Grecia e in Sardegna per praticare questo sport. Luca era un entusiasta della vita, sempre col sorriso, un giocherellone, capace di stupirsi per qualsiasi cosa... ultimamente si era sviluppato molto fisicamente, era diventato un “gigantone”, più alto anche del papà. E finalmente aveva trovato uno sport tutto suo, amava la mountain bike, con un gruppo di coetanei si divertiva alla Mtb Increa di Brugherio, alla sera aspettava che il papà tornasse dal lavoro per discutere di biciclette, visto che Alessandro da ragazzo era stato ciclista dilettante...". Mamma Manuela sospira: "Eravamo una famiglia felice". Mentre la “sua” nuova famiglia ricorda e si commuove, qualcuno scodinzola e abbaia per casa. Si chiama Ryan ed è un bel cane biondo, meticcio, arrivato 5 anni fa a casa Marziano da un canile siciliano, traumatizzato da chissà quali angherie patite. "Era diventato l’amore di Luca – sussurra ancora la mamma –: un giorno mi ha confidato che il suo arrivo nella nostra casa era stata la cosa più bella della sua vita. Quel giorno con noi sul camper c’era pure lui, e si è miracolosamente salvato senza un graffio".



Affrontare gli aspetti burocratico-giuridici dell’incidente in Francia è stato particolarmente penoso. "Ci hanno lasciati soli, per una settimana la Gendarmerie non si è fatta nemmeno sentire, eravamo come sospesi in bilico fra realtà e limbo, apprendevamo le notizie su quanto accaduto dai giornali - spiegano -: denuncereremo la nostra agenzia assicurativa, ci ha lasciati soli". E poi ci sarà il processo, penale. "L’autista del Tir che ci è finito addosso dovrà rispondere di omicidio colposo, bisognerà capire cosa lo abbia davvero distratto, se una penna come dice lui o il telefono cellulare...".