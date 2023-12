Incidente a Monza: auto in fiamme in via Buonarroti

Monza, 21 dicembre 2023 – Fiamme e paura poco fa a Monza. Un incidente stradale ha coinvolto auto ed è divampato il fuoco che ha divorato alcune vetture. Succede tutto alle 19, in via Buonarroti.

Per ragioni ancora da chiarire, due macchine impattano e fanno carambola contro altre tre vetture, alcune parcheggiate e altre in transito. Il fuoco divampa e scatta il panico. Sul posto intervengono due ambulanze e un’auto medica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco.

Con un’autopompa dalla sede centrale di Monza, un carro fiamma dal distaccamento volontario di Lissone e un’autobotte dal distaccamento volontario di Vimercate. Vengono soccorse in codice rosso tre persone: due uomini di 35 anni e un altro uomo di 44. Al momento la missione è in corso, ma nessuno risulta trasportato in ospedale.