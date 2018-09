Bellusco (Monza Brianza), 9 settembre 2018 - E' in gravi condizioni il motociclista di 18 anni coinvolto oggi, verso le 15.30, in un incidente con un'auto in corso Alpi a Bellusco, nell'est Brianza. Il giovane, originario di Colnago, è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Niguarda dove la situazione è preoccupante e la prognosi resta riservata. Sulla vettura viaggiavano due persone, una donna di 44 anni e una bambina di 9 anni, che è stata portata in codice verde in ambulanza all'ospedale di Vimercate per un controllo.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia locale, ma da una prima ipotesi sembra che l'auto che arrivava dal centro di Bellusco non abbia rispettato la precedenza con la Strada provinciale 177 e abbia colpito la moto che stava viaggiando nella direzione di Bernareggio.