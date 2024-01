Incendio di via Moroni. Battaglia dei consulenti per l’incidente probatorio

La data è stata fissata: 27 febbraio. È il giorno in cui ci sarà l’incidente probatorio con periti e consulenti a confronto sull’incendio nella palazzina di via Moroni, in città avvenuto la mattina del 21 agosto e che aveva danneggiato il tetto di tre edifici dichiarati inagibili e provocando una cinquantina di sfollati. La procura (pm Pansa) ha già iscritto nel registro degli indagati il titolare della ditta di Brembate che quella mattina stava eseguendo alcuni lavori nell’appartamento al terzo piano al civico 20 dove divampò il rogo. Dagli accertamenti effettuati, anche da parte del Nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco di Milano era emerso un consumo di elettricità, un elemento che sta a significare che poco prima che scoppiasse il rogo in quell’abitazione era presente qualcuno e che si era collegato all’impianto dell’energia elettrica.