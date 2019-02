Brugherio (Monza e Brianza), 14 febbraio 2019 – Incendio e paura nel primo pomeriggio in via Marsala a Brugherio. Un negozio di modellismo, “Lucifero”, è andato a fuoco probabilmente per un cortocircuito. Il fumo nero ha invaso la palazzina, alta due piani a con 7 appartamenti. Panico per le persone che in quel momento si trovavano al loro interno: una mamma con il figlio di 4 anni e due donne in un altro appartamento con tre cani e tre gatti.

I pompieri sono intervenuti con 4 mezzi: autopompa, carro soccorso e autoscala da Monza e un'altra autopompa da Sesto San Giovanni.

Con il cestello dell'autoscala sono stati messi in salvo le persone e i loro animali.

Intanto i pompieri hanno spento le fiamme. Nessun ferito. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.