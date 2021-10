Monza - A fuoco un appartamento al terzo piano delle case Aler in via Bramante da Urbino 45. Due anziani portati per precauzione in ospedale per una lieve intossicazione. L'incendio è scoppiato pochi minuti dopo le 18 e sarebbe partito da una presa nascosta da una libreria. Sul posto 5 mezzi dei vigili del fuoco di Monza, Lissone e Seregno, la polizia, i vigili e due ambulanze. Dopo poco più di un'ora le famiglie scese in strada sono potute rientrare a casa. In strada si erano infatti riversate una cinquantina di persone che abitano nel palazzo. Inagibile solo l'appartamento andato a fuoco in cui vivono madre e figlia.

