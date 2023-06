Incendio al concessionario di auto, scoperti due allacci abusivi al gas, denunciate 3 persone

Il rogo al concessionario di auto nuove e usate in via Mazzini a Ceriano Laghetto fa scoprire due attività allacciate abusivamente alla rete del gas. La polizia provinciale ha denunciato 3 persone. L’incendio nella zona residenziale di Dal Pozzo era partito all’interno dell’officina della rivendita: mentre da una parte si stava riempiendo un serbatoio di benzina, dall’altra si stava procedendo alla carica di una batteria. Quest’ultima operazione avrebbe quindi prodotto le scintille e innescato l’incendio. Con i vigili del fuoco erano intervenuti anche i tecnici del gas per chiudere le tubature, ma una volta sul posto avevano notato allacci abusivi ad un unico attacco autorizzato riferiti a due attività. Dopo l’intervento della polizia provinciale, i tecnici del gas hanno rimosso i cosiddetti “cavallotti abusivi“ segnalando le due attività che avevano escogitato il bypass: la rivendita auto e un’attività di somministrazione alimenti e bevande senza licenza.

