Incanti, illusioni, fotografia E la street art sui muri di Kabul

La pittura contemporanea di due apprezzati artisti brianzoli, le opere della prima street artist donna afghana e una serie di scatti che raccontano l’umanità che abita il territorio. Sono le mostre che si potranno visitare in Brianza. Nello spazio espositivo Domus Art di via IV Novembre a Vedano oggi alle 18 sarà inaugurata la mostra “Frammenti di incanto“, una personale della pittrice villasantese Teresamatilde, alias Teresa Di Nicolantonio. L’apertura della mostra sarà accompagnata da un reading di poesie di Maris Agazzi, ispirate ai dipinti esposti. Visite fino al 13 maggio. A Macherio invece oggi alle 17 nelle sale espositive della Corte del Cagnat di via Roma, accanto alla biblioteca civica, sarà inaugurata la mostra dell’artista monzese Ernesto Galimberti intitolata “Presenze ambigue“: vi si potranno ammirare dipinti dai toni accesi di matrice espressionista, con figure e storie cariche di illusioni, ambiguità e ambivalenze. Visite fino a domenica 26, tutti i weekend dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30, con ingresso libero. A Seregno, oggi e poi martedì e mercoledì la biblioteca civica ospita la mostra “Afghanistan: con gli occhi delle donne“, esposizione fotografica della street artist Shamsia Hassani. Sarà l’occasione per conoscere le opere della prima graffitista afghana donna, che utilizza spray e stencil sui muri delle case e lungo le strade di Kabul per veicolare con grande poesia messaggi forti sulla condizione delle donne nella società, sul loro pensiero, le loro speranze. Visite dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30. Al Bloom di Mezzago, infine, fino a sabato 18 la mostra socio-fotografica “Humans of Brianza“, ovvero spunti variegati di umanità del nostro territorio, un progetto ispirato al celebre “Humans of New York“.

Fabio Luongo