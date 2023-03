In viaggio a New York Due studenti all’Onu

Una settimana da trascorrere nella sede generale dell’Onu come veri e propri ambasciatori. È l’eccezionale esperienza che potranno vivere Riccardo D’Aloia di Verano Brianza e Alice Giorlandino di Seveso, due studenti dell’indirizzo sociosanitario dell’Ipc “Luigi Milani” di Meda. Lui studente della classe quinta, lei di quarta superiore, beneficeranno dell’opportunità concessa da United Network, una realtà con sede a Roma , la più grande organizzazione europea che si occupa di percorsi innovativi di alta formazione destinati ai giovani attraverso esperienze internazionali.

La scuola ha fatto da tramite rivolgendosi alle famiglie per prospettare questa possibilità. Dopo una selezione, che si basava soprattutto sulla conoscenza della lingua inglese, D’Aloia e Giorlandino sono stati scelti per partecipare alle attività dell’Onu dal 13 al 21 marzo. A loro, per questa simulazione, è stato assegnato il ruolo di ambasciatori della Guinea. Già prima della partenza hanno dovuto documentarsi per presentare un elaborato in lingua che va a toccare diversi aspetti della realtà di quel Paese. "Sono emozionato - racconta D’Aloia -. È il mio primo viaggio da solo all’estero, questa è una esperienza che avrà un forte impatto sulla nostra formazione. Davvero notevole". "Mi piace viaggiare - aggiunge Giorlandino - ogni esperienza insegna qualcosa. Questa, di certo, vale almeno il triplo di tutti i viaggi fatti finora". Anche il vicesindaco Alessia Villa non ha mancato di sottolineare l’importanza di questa opportunità.