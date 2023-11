In via Cattaneo restyling da 120mila euro

Sono in corso di realizzazione le opere di manutenzione straordinaria su via Cattaneo, che consistono nel ripristino delle asfaltature della carreggiata stradale e nella sistemazione dei marciapiedi.

I lavori andranno a congiungersi alla recente sistemazione del tratto di pista ciclopedonale che si sviluppa parallelamente al lato nord di via Mazzini, fino al nuovo accesso carrabile aperto verso il parcheggio commerciale. La manutenzione straordinaria di via Cattaneo è l’opera di interesse pubblico individuata dall’amministrazione nella convenzione urbanistica riferita all’attuazione del permesso di costruire convenzionato per il nuovo svincolo carrabile a senso unico, che da via Mazzini si innesta al parcheggio del Penny Market. Il documento impegna l’operatore privato alla realizzazione delle opere a proprio carico (circa 120mila euro). "Come già accaduto in altre convenzioni urbanistiche è stata individuata un’opera manutentiva di una sede stradale pubblica limitrofa all’intervento privato – afferma l’assessora allo Sviluppo sostenibile del territorio Elisabetta Radaelli –. L’opera di riqualificazione della via Cattaneo era assolutamente necessaria per restituire sicurezza alla sede stradale dissestata e per risistemare i marciapiedi per un’adeguata percorrenza da parte dei pedoni".

Veronica Todaro