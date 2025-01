In vendita online i reperti iracheni di 4mila anni fa

Reperti archeologici sottratti all’Iraq e messi in vendita sul sito online di una nota casa d’aste milanese. Ieri i cinque antichi manufatti sono stati restituiti dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale all’ambasciata irachena. Si tratta di quattro coni in terracotta con iscrizioni reali commemorative della costruzione di edifici templari ad opera del re Gudea di Lagash (circa 2200-2150 a.C.) e di una tavoletta cuneiforme risalente alla III Dinastia di Ur (2100-2000 a.C.), nello specifico al 4° anno del regno di Amar-Suen (2044 a.C.) in quanto nel testo è menzionata una formula di datazione riconducibile al nome del sovrano. Il contenuto, formato da 11 righe tra recto e verso, è un documento amministrativo con un elenco di prigionieri di guerra assegnati al tempio di Shara di Umma e presi in consegna dal governatore della città.

L’indagine dei carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Monza è nata da una segnalazione trasmessa al Comando di Roma dalla stessa Ambasciata irachena dopo che alcuni propri funzionari avevano individuato i manufatti archeologici iracheni in vendita sul sito internet di una nota casa d’aste milanese. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Milano, ha prima accertato l’autenticità e la provenienza dei beni culturali per poi disporre il sequestro dei cinque reperti archeologici, risultati effettivamente di provenienza irachena, databili tra il III-II millennio a.C. ed esportati illecitamente da quei territori. Denunciati i due soggetti risultati i proprietari dei beni trafugati per essere posti in vendita oltre che un dipendente della stessa casa d’aste, contestando ai tre indagati la violazione penale in materia di alienazione di beni culturali. Ieri la restituzione dei reperti iracheni si è tenuta a Roma nelle mani dell’ambasciatore.

S.T.