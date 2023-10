In scena assieme. Nonni e nipoti a scuola di teatro

Quattro incontri per avvicinarsi alla magia del teatro e per trascorrere insieme tempo tra nonni e nipoti. Prenderà il via a ottobre il workshop teatrale promosso dalla Scuola di teatro Binario 7, e Generazione Senior, la rete per l’invecchiamento attivo.

L’attività si inserisce nell’ambito della più ampia collaborazione con il polo artistico e culturale di via Turati gestito da La Danza Immobile impresa sociale ETS e dal progetto sviluppato dalla Cooperativa La Meridiana con il sostegno del Fondo Dardanio e Zeffi Manuli insieme a Fondazione di Comunità Monza Brianza e con la collaborazione della Fondazione Ravasi Garzanti.

Le date da segnare in agenda sono il 29 ottobre, il 12 novembre, il 26 novembre e il 17 dicembre: quattro incontri da tre ore l’uno, la domenica mattina (dalle 10 alle 13) in cui Mirko Rizzi, attore, autore, animatore professionista di teatro ragazzi dal 1996, accompagnerà nonni e nipoti a scoprirsi e riscoprirsi. "Impareremo insieme a raccontare storie e a creare personaggi, a usare la nostra voce e il nostro corpo per arrivare a costruire in gruppo alcune scene teatrali", anticipa Rizzi. "Ci concentriamo sulla bellezza - gli fa eco Corrado Accordino, direttore artistico del teatro Binario 7 - Guardiamo il mondo, i rapporti e le relazioni umane con le lenti del teatro. E non è mai né troppo presto né troppo tardi per farlo: per questo diamo il benvenuto a tutti i nonni e i nipoti che vorranno vivere con noi la magia del teatro". "Generazione Senior - spiega Alessandra Crippa, coordinatrice del progetto - nasce come promotore e collettore di iniziative ed esperienze innovative per la longevity, orientando i senior verso eventi di prevenzione, cultura e sociali sul territorio". Per informazioni e iscrizioni: scuola@binario7.org.

C.B.