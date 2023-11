In marcia contro il cancro. Corsa e tornei di basket per ricordare Mario Sala e sostenere la ricerca

Ben 1.200 tra amici, conoscenti, colleghi commercianti, semplici cittadini. Otto squadre di basket. Una serie di aziende e attività. Tutti per Mario Sala. Tutti per la ricerca contro il tumore al pancreas. È una vera e propria gara di solidarietà, quella che si è scatenata dopo la morte dello storico commerciante desiano, avvenuta a luglio dopo una lunga lotta contro la malattia.

Una mobilitazione in suo onore e per aiutare l’Associazione Italiana Studio Pancreas. Come lui stesso aveva scritto nel testamento. Sono ben 1.200 le persone che hanno partecipato alla “Camminata delle Città” svoltasi a Limbiate. In contemporanea, diverse squadre desiane e non, per due weekend consecutivi, hanno indossato la maglia viola realizzata apposta per Mario. A rendere omaggio al concittadino, anche il sindaco Simone Gargiulo, il campione di basket Pino Motta, tutti gli amici dello Ski Team Brianza e del Cai. La camminata si è inoltrata per 7 chilometri nell’Oasi Lipu. "Vedendoci tutti qui Mario sarebbe contento, grazie", ha detto la moglie Mara Calastri, con il fratello Paolo Sala, la figlia Serena, il fido cagnolino: le rocce che hanno sostenuto l’uomo fino alla fine. La raccolta fondi da devolvere alla ricerca contro il tumore al pancreas era partita già dopo la sua morte: proprio Sala lo aveva chiesto espressamente, ribadendolo anche nel testamento. Dopo i funerali erano stati raccolti circa 7 mila euro. A settembre l’Aurora Desio basket aveva fatto una partita benefica con una donazione di 2mila euro.

La camminata di Limbiate e le altre iniziative sportive di questi fine settimana hanno fruttato poi altri 15mila euro, per un totale di circa 24mila euro, "a cui presto sia aggiungeranno una serie di sponsor che hanno sostenuto le iniziative e che hanno ancora aperto la raccolta", raccontano alcuni amici. Coinvolte anche otto squadre di basket, la sua grande passione insieme allo sci: il Legnano, l’Urania, il Cantù, il Milano Basket, il Saronno, il Robur e il Cremona oltre alla squadra di casa. Una mobilitazione destinata a durare ancora, per non far spegnere il ricordo del sorriso e della grande energia che l’uomo ha donato a chi gli stava accanto e a tutta la città.