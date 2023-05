In giro in auto col manganello "Non si sa mai"

Sono stati fermati nella notte dai carabinieri in via Cesare Battisti. Due giovani colombiani su una Renault Clio, un 24enne - alla guida del mezzo - e un 17enne. I due, residenti in zona, arrivavano di gran carriera con la musica ad altissimo volume. aveva un manganello da usare "in caso di emergenza". Durante gli accertamenti, visti anche i precedenti del conducente, già noto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, i carabinieri hanno approfondito le verifiche. Dentro il bagagliaio hanno così trovato un manganello artigianale in legno lungo circa 50 centimetri. Il 24enne ha ammesso subito di esserne il proprietario. "Da usare in caso di emergenza – ha detto – coi tempi che corrono non si sa mai". I Carabinieri hanno denunciato il giovane per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

Sonia Ronconi