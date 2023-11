In caso di neve.... Dalle ghette ai bustini. Un secolo di intuizioni

Tutto comincia 100 anni fa. È il 31 ottobre del 1923 quando Mario e Irma Colmbo, appena sposati, decidono di aprire una piccola impresa di cappelli.

I cappellifici sono una specialità a Monza, che ne esporta in mezza Europa. Ma non basta, bisogna diversificare e l’intuizione giusta viene, con spirito tutto brianzolo, dalla constatazione che ci sono degli scarti della lavorazione dei cappelli – coni difettosi di feltro di lana – che si potrebbero riutilizzare per farci delle ghette, a quel tempo accessorio irrinunciabile dell’abbigliamento maschile di classe.

Bisogna trovare un nome all’azienda: leggenda vuole che Mario Colombo ne scriva un paio su un pacchetto di sigarette e decida di farlo girare fra un gruppo di amici. "Scegliete, ditemi quale vi piace di più". Gli amici decidono: il nome giusto nasce da un acronimo di sei lettere che unisce le iniziali proprio di Mario Colombo, lette però all’incontrario: la Manifatture Colombo ha un uovo nome. Da allora in poi si chiamerà Colmar.

Ma il mercato dei cappelli è ormai sul viale del tramonto, ancora una volta bisogna cambiare: la Colmar si dà all’abbigliamento. Tute di cotone per operai e benzinai.

La vera rivoluzione arriva dopo qualche anno, dall’incontro con uno sciatore austriaco naturalizzato italiano. Si chiama Leo Gasperl ed è primatista del chilometro lanciato nel 1932, futuro maestro di sci di star come gli attori Vittorio Gassman e Anita Ekberg.

Gasperl vuole qualcosa di nuovo. All’epoca sulle piste da sci ci si lancia con giaccone che si riempiono d‘aria e rallentano e, non di poco, la velocità degli atleti.

Serve qualcosa di più aerodinamico. La Colmar studia, la Colmar brevetta una soluzione: si chiama Thirring ed è una specie di mantello di tela che gonfiandosi riproduce la sagoma di un pipistrello. Decisamente più ergonomica, decisamente più veloce.

La Colmar ha trovato la sua strada, sulle piste da sci studia soluzioni sempre nuove che lasciano tutti a bocca aperta gli specialisti. Negli anni Cinquanta arriva la Guaina Colò, legata al campione Zenò Colò: una tuta elastica, un’intuizione di Irma che va a pescare dalle panciere e dai bustini da donna. Con Zenò Colò, il primo italiano a vincere la Discesa libera ai Mondiali di sci e il primo campione mondiale di Slalom Gigante, la Colmar entra nella leggenda.

Negli Settanta, arriva la Valanga Azzurra, gli Italiani diventano i più bravi di tutti, con campioni del calibro di Gustav Thoeni e Piero Gros vincono tutto. E a vestirli è sempre Colmar, che si inventa anche la Ceffa, un mitologico giaccone che accompagna esteticamente e tecnicamente i trionfi azzurri.

Non finisce qui. La famiglia Colombo prosegue e si amplia, sotto la terza generazione arrivano personaggi come Alberto Tomba e Deborah Compagnoni che portano il marchio Colmar in giro per il Mondo.

“In caso di neve... Colmar” è il fortunato claim che dagli anni Settanta accompagna l’azienda. I tronfi nello sci continuano con le nazionali croata e francese. Ma ormai bisogna cambiare di nuovo, lo sci non basta più: arriva Colmar Originals. Non ci si ferma più all’abbigliamento tecnico, il brand Colmar diventa abbigliamento da indossare per tutti.

Dagli anni Duemila è cominciato un altro capitolo. E la quarta generazione della famiglia, nel frattempo, ha aperto nuovi orizzonti: la sostenibilità.

Dai laboratori di Monza escono materiali innovativi ed ecosostenibili: dal Teflon Eco-Elite all’ovatta Thermosoft. Ma questa è un’altra storia.

