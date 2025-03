In biblioteca un viaggio nell’amore

Con l’avvicinarsi della Giornata internazionale dei diritti delle donne dell’8 marzo, la biblioteca civica di Muggiò invita questa sera alle 21 a un evento che darà modo di riflettere su temi d’attualità a partire da un romanzo che analizza l’amore in tutte le sue sfaccettature. Lidia Laudani condurrà i presenti con il suo romanzo “Un’altra vita”, attraverso il percorso di Beatrice Pascal, una donna intrappolata in una vita che non le appartiene, che decide di riscrivere la propria storia. Con una narrazione potente, l’autrice esplora temi come la resilienza, l’indipendenza e il coraggio di ricominciare. Lidia Laudani, personaggio pubblico e scrittrice, è presentatrice tv, di eventi di moda e spettacoli dal vivo, speaker radiofonico, ha realizzato numerosi servizi fotografici, televendite, video e videoclip musicali.

Nel corso della serata saranno letti brani del romanzo e discussi con l’autrice temi di attualità, tra cui relazioni tossiche, violenza di genere, bullismo, stalking, revenge porn, mafia e industria musicale. L’evento, a ingresso libero, si svolgerà in biblioteca - piazza Garibaldi 20 - con accompagnamento del pianista Michele Cinnirella.

Veronica Todaro