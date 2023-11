In arrivo dieci vigili in più, partiranno anche i turni serali

Vandalismi, risse, furti. Una situazione per cui dall’opposizione puntano il dito contro il Comune e parlano di "degrado che si sta abbattendo sulla città". Una situazione a cui l’Amministrazione conta di far fronte col potenziamento della polizia locale, con un aumento degli agenti che dovrebbe portare nei primi mesi dell’anno prossimo a 38 gli effettivi, ossia un incremento del 35%, che renderà possibile allargare l’orario di servizio. A Lissone è scontro sulla sicurezza. A sollevare il problema, il capogruppo della lista d’opposizione Prima Lissone ed ex sindaco Fabio Meroni, che ha presentato un’interpellanza in Consiglio comunale. "Negli ultimi tempi i lissonesi sono stati spettatori di gravi fatti come risse e pestaggi - ha spiegato -, ad esempio quelli accaduti in via Dante, in piazza La Pira e in piazza Giovanni XXIII, e di vandalismi come in via Gramsci.

Senza contare i furti come quello avvenuto nella lavanderia self-service di via Volturno e le continue truffe". Da qui la richiesta all’Amministrazione su quali siano i piani "per arginare la situazione di degrado e con quali tempistiche". La sindaca Laura Borella ha ribadito l’"ambizioso progetto di potenziamento del corpo di polizia locale" approvato nei mesi scorsi: un progetto con cui "si conta di arrivare nei primi mesi del 2024 a un numero di 38 operatori di polizia locale, con un incremento del 35%" rispetto ai 28 agenti da cui si è partiti a inizio anno. Questo porterà "nel corso del 2024" a un ampliamento dei turni di servizio, "garantendo stabilmente anche servizi serali e notturni". Saranno così messe in campo "3 pattuglie di pronto intervento per ciascun turno e una pattuglia appiedata per ogni turno diurno". Borella ha poi ricordato il recente potenziamento del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di 17 nuove telecamere in aggiunta alle 171 già presenti, "con un incremento in un anno del 10%".

Fabio Luongo