In 10 mesi già 64 violenze. Una corsa per dire basta

Quest’anno a tagliare il nastro di partenza sarà Filomena Lamberti. Nel 2012, a Cava dei Tirreni, venne sfigurata con l’acido dal marito. Era il primo caso del genere. La seconda edizione di “We Run For Women – Corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, il 19 novembre al Parco di Monza, partirà con un pugno nello stomaco. Perché il problema delle violenze sulle donne è grave e di grande attualità (un femminicidio ogni due giorni in Italia). Dalla Questura di Monza e Brianza hanno dato i numeri, in previsione della “Giornata Mondiale per l’eliminazione della Violenza contro le donne” del 25 novembre. E così mentre si correrà (dalle 9.30 i 10 km su percorso certificato Fidal, e i 3 km di camminata aperta a tutti in una catena contro la violenza di genere), ci sarà il tempo per riflettere. In provincia di Monza e Brianza, nel corso dell’ultimo anno, fino ad adesso, le violenze sessuali denunciate sono state 64, contro le 72 totali dell’intero 2022 e le 66 del 2021; 9 le persone arrestate; 37 quelle denunciate. E poi 73 casi di atti persecutori (4 arresti), contro i 144 totali dell’intero 2022 e i 153 del 2021, 65 le persone denunciate; 188 i casi di maltrattamenti in famiglia (11 arresti e 153 denunce), contro i 247 totali dell’intero 2022 e i 262 del 2021.

Numeri che hanno spinto la Questura, dallo scorso marzo, ad attivare il Protocollo Zeus: prevede, a seguito di ammonimento, oltre all’informazione alla vittima dell’esistenza di centri antiviolenza e servizi di aiuto e supporto sul territorio, un invito formale per il soggetto ammonito a seguire un percorso di sostegno psicologico con le professioniste del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione. Il Comune di Monza ha messo a disposizione gli spazi dove le professioniste del CIPM effettuano i colloqui: 17 dei 33 ammoniti ne hanno effettuato già almeno uno, 5 non si sono presentati, 11 devono ancora effettuare il primo colloquio; un solo soggetto, che peraltro non si era presentato al colloquio, è stato denunciato dopo l’ammonimento per reati dello stesso tipo. Un indice di recidiva bassissimo, pari all’1%. La Divisione Anticrimine di Monza, lo scorso anno, ha emesso 52 ammonimenti, 19 per atti persecutori e 33 per violenza domestica.