"Impariamo a proteggerci" Il Safety Tour di Mondini

di Alessandro Crisafulli

Momento impegnativo per il SafetyTour di Matteo Mondini, il 41enne cesanese diventato testimonial nazionale per la sicurezza sul lavoro. Oltre che influencer sui social network, raccontando la sua drammatica vicenda iniziata con l’infortunio del 2010 che gli è costato l’amputazione del braccio e 38 interventi chirurgici.

Il suo lungo giro tra aziende e scuole su e giù per la penisola ha fatto tappa a Jesi, dove ha incontrato 130 lavoratori della CNH Industrial, multinazionale che produce macchinari per le costruzioni e l’agricoltura. E i questi giorni sta dando una ulteriore accelerata, visto che oggi si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui lui, tra l’altro, è testimonial scelto da Regione Lombardia). "È stata una giornata molto emozionante – racconta Mondini – ho incontrato circa 130 lavoratori. Ringrazio ognuno di loro per l’attenzione, per la compostezza con la quale hanno ascoltato la mia storia e per le tantissime domande. E la mia missione continua: dai loro riscontri capisco sempre di più quanto sia importante quello che sto facendo, cioè sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro". Oggi sarà in due aziende a Carpi e Mirandola, poi a maggio a Verona, a giugno prima a Milano e poi a Vicenza: "Ho anche altre tappe che stiamo definendo all’università di Catania e in una azienda di Ferrara – racconta Mondini –. Io non mi fermo ma aspetto sempre il sostegno e il patrocinio delle istituzioni, perché è troppo importante, non per me, ma per la mia missione che è quella di salvare vite umane, perché si lavora per vivere e non per morire, come dice il mio motto".

Nel 2022, la sua missione ha già fatto capolino a Latina, Pisa, Firenze, Trapani, Como, Frosinone, Modena e Lecce, dove ha incontrato centinaia di lavoratori. Ma anche in alcune scuole, per creare una nuova cultura della sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni già dalle nuove generazioni, cioè i futuri lavoratori. E la sua storia, iniziata quel maledetto giorno di 13 anni fa quando stava lavorando in un negozio di Monza dove non era attivo il salvavita, lascia sempre una traccia indelebile in chi la ascolta.