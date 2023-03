Il Viale dei Proverbi Lungo la ciclabile 15 pillole dialettali di saggezza popolare

di Sonia Ronconi

La giunta Pozzoli inaugura domenica il “viale dei proverbi“, dopo la messa delle 11 in cui si celebreranno anche i 10 anni dall’apertura della baita degli alpini. L’idea del sindaco Emanuele Pozzoli è diventata realtà grazie all’aiuto degli alpini di Villa Raverio, che hanno installato i 15 cartelli, e in particolare di Giampiero Galli, artista besanese che si è attivato per realizzare le tavole.

Rigorosamente in legno, con proverbi in dialetto ispirati a un mondo di valori antichi, renderanno unica la nuova pista ciclopedonale a Villa Raverio, che parte dal cimitero e arriva al al parco inclusivo, accompagnando i besanesi in una esplorazione alla riscoperta del dialetto. Al momento sono coperti e attendono l’inaugurazione per essere letti. "Sono davvero felice che questa mia idea abbia preso forma. È un collegamento di otto chilometri, un primo assaggio di un progetto più grande di greenway – dice Pozzoli –. L’idea è stata quella di caratterizzare questo piccolo intervento con qualcosa di simpatico e di bello: i proverbi in dialetto brianzolo. Poiché mi sono immaginato questa scena del nonno che narra al nipotino come si pronunciano e il significato dei proverbi. Un modo per caratterizzare la camminata e renderla piacevole. Forse perché ho due figli piccoli e quando vedo qualcosa di bello cerco sempre di portarlo anche a Besana. Invito tutti i besanesi a venire a toccare con mano un pezzo ripreso della frazione. Un progetto di comunità, che ha come obiettivo quello di rendere il paese ancora più vivo, non solo con la ciclopedonale, ma anche arricchendolo con un dono frutto unicamente della generosità dei villesi".