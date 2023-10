Il “verbale“ alla polizia locale: "Scale e ascensore scomodo. La caserma è inaccessibile"

Isolata e di difficile accesso: la consigliera comunale Marina Romanò boccia la nuova sede della polizia locale e a due mesi dal trasloco evidenzia le difficoltà ancora esistenti per i cittadini che vi si rivolgono, in particolare disabili o genitori o nonni con passeggini. Il trasferimento è avvenuto a fine agosto ed è stato dettato da ragioni di funzionalità. La vecchia sede all’interno del municipio era diventata ormai troppo piccola e causa di problemi logistici per personale ed attrezzature. L’Amministrazione ha deciso il trasloco nella struttura di via Fermi (nella foto), zona artigianale, già sede in passato dell’Ufficio tecnico, ora tornata in Comune, e oggi “caserma“ anche della protezione civile. Ma secondo la consigliera Romanò la sede ad oggi presenta alcune difficoltà importanti per i cittadini: "Intanto non è semplice da raggiungere per chi si muove a piedi, in centro era sicuramente più comoda per chi doveva segnalare qualcosa o chiedere informazioni. Ma il problema maggiore è l’accessibilità. Ci sono dislivelli senza scivoli e mancano indicazioni. Al cancello c’è un citofono senza targhette. Attraversando il cortile si arriva a due porticine rosse uguali, senza indicazioni. L’ascensore è accessibile solo aprendo una delle due porte, che però, ancora ieri ho trovato chiusa. Fino alla settimana scorsa l’ascensore non era utilizzabile per mancanza di collaudo amministrativo e gli operatori dovevano scendere su chiamata per ricevere i cittadini che non potevano salire le scale". Il sindaco Gianpiero Bocca respinge al mittente le contestazioni: "La nuova sede è perfettamente a norma, se ci saranno dei correttivi e delle migliorie da apportare lo faremo".