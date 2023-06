Il Tittoni dalla disco allo spazio

Un pioniere della disco music italiana, uno spettacolo che farà scoprire i luoghi più particolari del nostro sistema solare e una serata dedicata alla musica indie. Concerti e scienza a braccetto nell’inizio di settimana del Parco Tittoni. Martedì alle 21.30 arriverà un vero personaggio “cult” della canzone italiana: Pino D’Angiò, che con la sua hit “Ma quale idea” ha confezionato uno dei primi esempi di disco music cantata in italiano, mentre con il brano “The Age of Love” ha dato il via alla diffusione della musica trance. Biglietto d’ingresso 15 euro. Mercoledì alla stessa ora sarà di scena il divulgatore scientifico, attore e scrittore Adrian Fartade con il suo spettacolo astronomico “Cartoline dal Sistema Solare”. Ingresso 15 euro. Giovedì “Canta indie canta male“, serata con una band che suonerà dal vivo i pezzi più noti della scena indie, con microfono in stile karaoke.

F.L.