Il testamento delle ombre. La performance degli studenti per non dimenticare l’orrore

"Quando guardiamo il cielo stellato, vediamo una luce che non proviene da corpi viventi, ma da corpi che sono morti milioni di anni fa. È la luce delle stelle morte che ci arriva, ci tocca e ci meraviglia". Inizia così il messaggio audio, liberamente ispirato “Alle piccole grandi ombre“ di Mariangela Gualtieri che ha accompagnato l’emozionante performance “L’impronta dell’anima“, che ieri ha abitato il cortile del liceo Valentini per ricordare le vittime dell’Olocausto.

Ben 72 studenti fra prima, terza e quarta A e terza L hanno proiettato le loro ombre sul muro, realizzando altrettante sagome personali in legno. Ieri sono state disseminate in tutto il cortile della scuola creando una scenografia, ideata dal professor Makio Manzoni. Gli altri studenti sono stati invitati a camminare accanto alle ombre immobili che prendevano vita al loro passaggio: ciascuno degli autori andava ad abitare la propria ombra dandole un corpo e un significato. In fondo al cortile erano state predisposte un centinaio di cuffie, in cui era registrata una base musicale divisa in due parti create ad hoc dagli studenti Carola Paschetto e Tommaso Berton. Facevano da cornice sonora alla lettura, da ascoltare individualmente in cuffia, dedicata alle vittime dei genocidi, alle loro ombre che se vengono attraversate, riprendono carne, ossa e si attivano. Nel silenzio prendeva vita non un semplice flashmob, ma una vera pièce teatrale partecipativa e diffusa, di grande effetto emozionale. "L’idea – fa osservare la professoressa Laura Riva (italiano)– è la permanenza delle vittime, la traccia che lascia la loro esistenza, se siamo disposti a vederle. Il ricordo, come l’ombra, rischia di diventare qualcosa di evanescente, immateriale. Con questo lavoro vogliamo dare concretezza al ricordo e spessore alle vite di queste persone, che possono continuare a parlarci". "Abbiamo lavorato al progetto da settembre – ricorda Federico Chiella, studente di quarta – a partire dall’analisi dell’ombra sulle scale o sul muro. A me è arrivata la foto di un uomo nuclearizzato a Hiroshima, la cui ombra è rimasta stampata sul muro. Un’immagine atroce, ma efficacissima". "Mi è piaciuta molto la preparazione – dice Arianna – anche il lavoro pratico della costruzione dell’ombra".

Giovedì l’installazione/performance verrà portata in centro a Monza, all’ombra dell’Arengario, per rendere partecipe tutta la città del lavoro dei ragazzi e delle loro emozioni. Sarà un’occasione per ricordare un’altra data su cui riflettere: la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo.