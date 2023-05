Il tentativo fallito di coppia aperta

Domani, sabato e domenica ultimo appuntamento della stagione di Grande Prosa del Teatro Manzoni di Monza con “Coppia aperta quasi spalancata“, di Dario Fo e Franca Rame con Alessandra Faiella e Valerio Bongiorno. Dario Fo e Franca Rame hanno scritto “Coppia aperta, quasi spalancata“ nel 1982. Il testo è sempre attuale e porta il pubblico, soprattutto quello maschile, a riconoscersi nel personaggio in scena. Quel tentativo di coppia aperta, di “corna democratiche“, non è riuscito e in una buona parte è quasi sempre naufragato nell’ipocrisia. Mettere in scena oggi questo spettacolo significa non solo ricordare un’attrice, una donna straordinaria che ha dato tanto e ha pagato fino in fondo le sue scelte, ma anche rendere omaggio alla sua intelligenza e al suo talento. Proprio perché il compito non è dei più semplici, Renato Sarti si affida alla bravura e alla verve di Alessandra Faiella che, grazie ai recenti successi e la grande maturità attoriale raggiunta, è una delle regine del “far ridere facendo pensare“, erede di quella tradizione di personaggi straordinari come Tina Pica, Franca Valeri, Mariangela Melato e Lella Costa. Venerdì e sabato spettacoli alle 21 e domenica alle 16. Biglietti: da 17 a 31 euro, su www.bigliettoveloce.it.

C.B.