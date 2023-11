Il taglio del nastro. L’albero di Facciavista per far sognare i bimbi

Un finale di novembre che ha già il sapore di Natale in via Carlo Alberto, dove ieri è stato inaugurato il distretto commerciale all’insegna della solidarietà.

"Già via Carlo Alberto è una passeggiata elegante – commentava una passante – così addobbata e con la musica e poi con progetti che coinvolgono tante persone è ancora più bella e calda".

Ieri nel tardo pomeriggio un’atmosfera magica ha accolto il taglio del nastro del nuovo distretto che coniuga affari e solidarietà. Disseminate sulla via le postazioni di tre arpiste, quasi tre elfi di Babbo Natale, suonavano e cantavano arie natalizie, portando per un attimo il pensiero lontano dal caos e dalla corsa quotidiana. "Una città che sta bene – ha fatto osservare il sindaco Paolo Pilotto – è una città in cui tutti stanno bene, sia chi si sente abile, sia chi ha più difficoltà. Per questo l’inclusione si vive ogni giorno con iniziative concrete". Sì, perché tra vetrine scintillanti e luminarie i più felici ieri sera erano loro, i ragazzi di Facciavista che insieme agli amici de Il Veliero onlus, Novo millennio e cooperativa Il Brugo hanno lavorato per diverse settimane per preparare le decorazioni dell’albero di Natale, offerto da Fondazione Morandi e allestito in piazza San Pietro Martire: palline di cartone, stelle di stoffa, casette dal tetto dorato, ciascuno degli autori riconosceva la sua decorazione ed era orgoglioso di avere contribuito a un’opera collettiva.

È così che il progetto TikiTaka fa sentire a tutti di avere un posto nella società. "Abbiamo collegato una trentina di ragazzi delle associazioni – racconta Giovanni Vergani, coordinatore della rete TikiTaka (30 associazioni che lavorano su fronte della disabilità) – coinvolgendoli nell’allestimento dell’albero. Monza è attenta all’inclusione". E proprio questo sarà il focus di tutti gli eventi nelle settimane a venire. Già dall’albero di Natale di piazza San Pietro Martire pende il cartello sul quale è descritta la partnership tra Comune (assessorato al welfare), Rete TikiTaka e Carlo Alberto district per annunciare una raccolta fondi. Obiettivo: realizzare laboratori di gioco e arte, iniziative sportive e didattiche per bambini e ragazzi abili e disabili "per far sì – recita l’iniziativa – che la città sia sempre più a portata di tutti, anche di chi è più fragile". Al termine si trova il Qr code con le coordinate per le donazioni. Il progetto verrà ribadito anche mercoledì 6 dicembre, quando Carlo Alberto district e Lego (il nuovo arrivato tra i negozi del centro) offriranno una serie di doni ai bambini meno fortunati della città. Protagonisti ancora i ragazzi di Facciavista, che dopo lo strepitoso successo del DjSet in coda al Gran Premio, torneranno con un’altra puntata di DjSet, spendendo così per la città una professionalità ormai acquisita, nei mesi scorsi, frequentando un apposito corso con i migliori dj italiani. Via Carlo Alberto e il suo distretto diventano proprio la casa di tutte le forze attive in città. Infatti sabato 16 sarà la volta di cuochi e camerieri della scuola Paolo Borsa (azienda speciale del Comune di Monza) che prepareranno la colazione per tutti coloro che passeranno in centro. Sarà anche quella un’occasione per ricordare la raccolta fondi. Al taglio del nastro è intervenuto anche Matteo Morandi, promotore dell’omonima fondazione: "Le persone importanti – ha detto – sono i ragazzi che hanno allestito l’albero e per me è stato un onore riuscire ad aiutarli ad averlo così in fretta".