Il super sportello taglia burocrazia. Tutto il municipio in un unico ufficio

Burocrazia ridotta ai minimi termini che si adatta ai bisogni della gente e non il contrario. Spazio Città, lo “sportellone“ di Vimercate con tutti gli uffici in uno che ha fatto scuola in Italia, compie 20 anni. Lotta alle scartoffie e rapporto più diretto con il cittadino che dal lontano 2003 ha smesso di girare da una stanza all’altra del municipio alla ricerca di risposte, ma, da allora, ha un solo punto a disposizione in pieno centro, accanto a Palazzo Trotti, dove risolvere i problemi. Un cambio di passo che ha rivoluzionato le abitudini del personale, in grado di dare risposte su più fronti, e dei contribuenti che per la prima volta hanno avuto a disposizione gli impiegati anche di sera. Il sindaco Francesco Cereda ha voluto celebrare il traguardo insieme ai suoi predecessori, a chi ha immaginato il cambiamento e a chi l’ha realizzato. "Sono cresciuto con “Spazio città“, quando è stato aperto avevo solo 16 anni", ha ricordato il primo cittadino parlando dell’esperimento "unico nel suo genere" che ha portato "i servizi pubblici più vicini alle persone". L’idea "era di creare un luogo senza barriere con burocrazia azzerata". E ha funzionato. A disposizione ci sono dieci ambiti: segreteria generale, demografici, polizia locale, servizi sociali, tributi, lavori pubblici e manutenzioni, ecologia, pianificazione, ufficio relazioni con il pubblico e segnalazioni. Lo Spazio è aperto per 61 ore settimanali, il giovedì non stop fino alle 21 e il sabato mattina, per realizzarlo i dipendenti parteciparono a full-immersion di 233 ore di formazione.

Nel tempo è nata anche una postazione di lavoro gratuita per enti o associazioni del territorio che offrono prestazioni particolari: lo sportello Stars di Offerta Sociale che ospita una mediatrice che si occupa di problemi degli immigrati; Informadisabili, dedicato a chi vive una condizione di fragilità fisica, intellettiva, psichica o sensoriale; Informascuola per l’integrazione di alunni con handicap; Lgbtqapk+ gestito dalla onlus “Brianza oltre l’arcobaleno“ per ascolto e sostegno nei momenti cruciali della propria esistenza, o per chi è vittima di violenza e discriminazione; Cittadinanzattiva per risolvere questioni su servizi sanitari, o di luce, gas, acqua, telecomunicazioni, trasporti, assicurazioni e vendita on-line. "Un posto solo dove trovare tutte le soluzioni", sottolineano gli amministratori di oggi e di ieri, riuniti per un giorno attorno alla ‘creatura’ studiata da Nord a Sud del Paese.