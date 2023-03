Il solo capoluogo ha perso quasi seicento persone in tutto

Nella sola città di Monza le vittime del Covid sono state quasi 600 nei tre anni di emergenza sanitaria.

Anche la misurazione sul dettaglio dei dati del solo capoluogo è un dato statistico, un numero che indica quanti decessi ci sono stati in più in città nel corso dell’epidemia rispetto alle annate normali precedenti. Il risultato indica che rispetto a una mortalità media registrata a Monza tra il 2015 e il 2019 di 1.285 decessi all’anno, nel primo anno di diffusione del Covid nel 2020 in città ci sono stati 1.684 morti, quindi 399 in più di un periodo ordinario.

Le curve hanno quindi iniziato a tornare a livelli meno gravi, ma comunque sopra la media, nei due anni successivi quando a Monza ci sono stati 1.367 decessi nel 2021 (+82 rispetto al quinquennio pre-Covid) e poi 1.378 nel corso dell’anno scorso (+93 rispetto al periodo 2015-2019).

Rispetto all’andamento ordinario quindi, a Monza nel corso dei tre anni di epidemia si sono registrati 574 decessi in più della media.

M.Ag.