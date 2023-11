Il sogno diventa realtà. La Villa adesso è pronta a trasformarsi in museo

La Villa Reale di Monza sogna di diventare un museo. Insieme al Parco. È questa la prospettiva disegnata dall’assessora alla Cultura e al Parco Arrianna Bettin e messa nero su bianco dal un Masterplan sulla Reggia di Monza (approvato il 31 maggio) che punta proprio a soddisfare i parametri ministeriali per fare entrare la Villa Reale nel Sistema museale nazionale. "La possibilità che la Villa diventi un Museo è concreta – ha spiegato l’assessora –. L’aumento delle giornate di apertura dell’edificio storico e l’allargamento dell’orario previsti dal Masterplan (grazie a cui dal 2 ottobre si può accedere alla Reggia non solo sabato, domenica e i festivi, ma anche mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 16) sono funzionali a cercare di arrivare piano piano a soddisfare i requisiti ministeriali per l’acquisizione del titolo di museo". Entrare nel Sistema museale nazionale significherebbe ricevere più finanziamenti ministeriali, permettere orari ancora più lunghi di apertura e giorni ulteriori, migliorare la protezione dei beni e aumentare il flusso turistico, connettendosi alla rete di un sistema che attualmente comprende 5mila musei su scala nazionale e collabora con Stato, Regioni, Comuni, Università e il sistema di formazione. Per ora, nonostante i 55 milioni di euro stanziati da Regione Lombardia per il Masterplan (da investire però in dieci anni) e i due milioni di euro del Pnrr messi a disposizione a febbraio per il restauro di 50 ettari del Parco, ci sono dei limiti concreti nel senso della sostenibilità.

Difficoltà "derivate – dice l’assessora – da una limitata possibilità d’azione da parte del Consorzio". Da qui una riflessione sul suo stato e su come si potrebbe rafforzare il suo ruolo: "A gestire l’equilibrio interno al Parco tra attività che vi si svolgono e tutela dell’ambiente è proprio il Consorzio, in quanto ente che media con i concessionari, dall’Autodromo al Golf club, alle altre attività come il ristorante Saint Georges Premier, alle imprese che organizzano i concerti. In chiave di sostenibilità ogni attore deve provvedere a dei ripristini o compensazioni per ciascun evento, concordati con gli agronomi del Consorzio, che traccia più in generale la strategia e le linee guida. Consideriamo però che attualmente sono solo 13 le persone che lavorano nel Consorzio, per gestire un’area protetta di 7 milioni 325mila metri quadrati con all’interno 50 complessi monumentali". Quindi la sollecitazione: "Bisogna che ci sia un potenziamento dell’organico ed economico, in particolare della parte corrente. È difficile valorizzare un bene naturalistico e storico quando hai poche risorse".

"Anche la discontinuità nella direzione non aiuta – ha continuato Bettin –. Tra pochi giorni verrà proposto da Regione il nuovo direttore del Consorzio. Potrebbe anche essere riproposto Giuseppe Distefano, con cui abbiamo lavorato molto bene. Finora ogni tre anni la direzione è sempre stata cambiata e questa discontinuità non fa bene nell’ottica di portare avanti i progetti".