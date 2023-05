Il sindaco si rimette la fascia Altri 5 anni per Pagani a Nova Apostolo e Zappalà verso il bis

di Veronica Todaro

"Quattromila 513 volte grazie. Il senso di questa vittoria sta in donne e uomini di ogni età ed estrazione sociale, coraggiosi, preparati, con valori ed ideali profondi e che hanno sempre creduto che la forza delle idee e delle buone azioni ripagano. Ad ognuno di loro e a chi ha scelto me, il mio grazie. A chi non mi ha scelto prometto di dare tutto l’ascolto che merita perché mio cittadino novese, per tutti i prossimi cinque anni".

È il ringraziamento del neo eletto sindaco Fabrizio Pagani che ieri è stato investito ufficialmente, per la seconda volta, del ruolo da primo cittadino.

Elena Maggi intanto, la candidata arrivata seconda, si sta già preparando per la prima seduta del Consiglio comunale che dovrebbe essere convocato entro 10 giorni e che poi dovrebbe riunirsi nei dieci giorni successivi. "Siamo tre uomini e tre donne con tanta voglia di fare opposizione costruttiva a favore di chi ha creduto in noi fino all’ultimo", sottolinea la Maggi che insieme all’altro candidato sindaco Andrea Romano siederà sui banchi dell’opposizione. Quattro inoltre i seggi assegnati al centrodestra che verranno occupati da Filippo Lo Monaco (Forza Italia) con 281 preferenze, Francesca Brambilla (Lega) che ne aveva ricevute 280, Massimiliano Zumbo 97 preferenze e Francesca Chinnici 93 per Fratelli d’Italia. Dieci i seggi assegnati al centrosinistra, sette seggi come Partito Democratico, due per Vivere Nova e uno per Nova Oggi e Domani.

Tra i più votati Irene Zappalà, già assessora ai Servizi culturali, biblioteca, Urp e partecipazione con 322 preferenze a sostegno di Pagani nella lista del Partito Democratico. Così come il vicesindaco Andrea Apostolo con 171 preferenze che potrebbero rientrare nella nuova giunta.