Il sindaco in viaggio a Corinaldo per ricordare il sottotenente eroe

Viaggio della memoria per il sindaco Maurizio Bono, a Corinaldo, nelle Marche, per ricordare il sacrificio di Alfonso Casati, il sottotenente di Arcore che nel 1944 perse la vita per liberare la cittadina dell’Anconetano dai nazifascisti. Il gemellaggio fra i due centri è nato mezzo secolo dopo e ogni anno le autorità cittadine partecipano alle celebrazioni. Un legame che si stringerà ancora di più grazie a scambi culturali che l’amministrazione sta mettendo in cantiere in queste ore.