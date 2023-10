Il sindaco cerca sponsor tra i cittadini

Il sindaco cerca sponsor tra i suoi concittadini per trasformare l’ex municipio nella nuova biblioteca. "Da Regione Lombardia abbiamo ottenuto 500mila euro a fondo perduto – spiega Luigi Dittonghi –, ma il quadro economico per la sistemazione complessiva dell’edificio ammonta a 870mila euro. La nostra intenzione è di coprire la differenza di 170mila euro di risorse proprie dell’amministrazione e 200mila con donazioni volontarie di imprese e privati". La riqualificazione dell’ex palazzo municipale di Veduggio con Colzano è tra i progetti sostenibili attraverso l’Art Bonus. Un incentivo che consente di ottenere uno sconto fiscale, fino al 65% delle erogazioni effettuate, da detrarre in tre anni dall’Irpef, per chi effettua donazioni dirette per il restauro di beni culturali e il sostegno dei luoghi della cultura. Inutilizzato da dicembre 2022, quando gli uffici comunali sono stati trasferiti nell’adiacente ex scuola elementare, l’ex municipio di Veduggio sarà oggetto di profonda ristrutturazione e destinato a biblioteca e centro culturale, con la previsione di un edificio di dimensioni più grandi e tecnologicamente più moderno. Un progetto ambizioso, per cui il sindaco Dittonghi auspica un sostegno importante sia da parte delle istituzioni sia di possibili mecenati. "Purtroppo – conclude il sindaco – le casse comunali sono sempre in maggiore difficoltà e chiudere i bilanci è sempre un’operazione difficile".

Sonia Ronconi