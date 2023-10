Il seggio che fu del Cav. Galliani vince a Monza. Ma ha votato solo un elettore su cinque

"È un risultato fantastico, si vede che avere portato la squadra della mia città dalla serie C alla serie A è servito".

Adriano Galliani ha stemperato la tensione con una battuta. L’ad del Milan stellare prima e del Monza dei miracoli oggi, amico di una vita di Silvio Berlusconi, è arrivato nel tardo pomeriggio al comitato elettorale di Monza per festeggiare la vittoria nel seggio al Senato che fu del Cav.

Un risultato tutt’altro che scontato – il 51,46% (oltre un punto percentuale in più di Berlusconi, che nel 2022 vinse col 50,27%) – che ribalta la tradizione secondo la quale il centrodestra perde quando l’affluenza cala. E in Brianza nei due giorni delle elezioni suppletive è andato al voto solo il 19,25% degli aventi diritto.

Un atto dovuto, il suo sì alla famiglia e al centrodestra, che gli avevano offerto la candidatura in nome di un’amicizia lunga 44 anni. E lui l’ha sottolineato più volte. "Avrei preferito che questo seggio fosse rimasto sotto la guida di Berlusconi, questa è una vittoria che dedico solo a lui. Ho già parlato con Marina, che è contenta, e poi con Marta". Marina Berlusconi, appunto, sottolinea che "la sua elezione testimonia il grande affetto dei brianzoli nei confronti del mio papà".

"Ora – ha aggiunto Galliani – sono molto motivato: sono senatore della zona dove sono nato e non posso più scappare. La cosa più importante che vorrei fare per la Brianza è portare il metrò a Monza". Quanto alla sua squadra del cuore, ai rumor di una cessione lui replica con una promessa: "Non l’abbandonerò mai".

Una vittoria annunciata nel collegio in cui un anno fa Berlusconi aveva vinto agevolmente ma che, giorno dopo giorno, con le previsioni sempre più negative sulla partecipazione al voto, sembrava meno scontata. Lo ha detto subito Fabrizio Sala, deputato brianzolo, nonché commissario coordinatore di Forza Italia nella provincia, rompendo gli indugi verso le 17 e annunciando fuori dalla sede del comitato elettorale, a scrutinio ancora in corso, la vittoria: "Questa è l’unica provincia in cui il centrodestra riesce a vincere pur con una bassa affluenza. Forse Silvio Berlusconi ha guardato giù, in Brianza".

A festeggiare Galliani, oltre alla capogruppo azzurra al Senato Licia Ronzulli, si è presentato anche Massimiliano Romeo, monzese, presidente dei senatori della Lega: "Con Galliani ho già lavorato nella passata legislatura. Lui ha lanciato la proposta del mercato storico in città e poi insieme lavoreremo per il metrò a Monza". E il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi aggiunge: "È la persona giusta per subentrare nel seggio di senatore che occupava mio padre".

Incassa la sconfitta Marco Cappato, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni che era sceso in campo in piena estate lanciando un appello al centrosinistra a sostegno della sua candidatura. Una fuga in avanti che aveva spaccato il centrosinistra, col sindaco dem di Monza Paolo Pilotto e altri colleghi firmatari di una lettera a Elly Schlein a sostegno di una candidatura locale e legata al partito. Ieri Cappato, fermo al 39,53%, dal suo comitato di Vedano al Lambro ha ringraziato "le 522 persone che hanno lavorato come volontari" e gli oltre 1.600 finanziatori, "perché abbiamo consentito a questa campagna elettorale di dire cose e proporre obiettivi e non essere solo una conta di rapporti di forza fra i partiti". "Mi sono assunto la responsabilità della mia candidatura e mi assumo quella della sconfitta – ha concluso –. Dal Parlamento avremmo potuto sostenere tante battaglie, dall’ambiente alla qualità della vita, alla partecipazione democratica, con più forza. Lo faremo lo stesso".

Non sfonda a Monza e dintorni il leader di Sud chiama Nord. Il sindaco di Taormina Cateno De Luca non convince i brianzoli, fermandosi all’1,76%. "Per me questa competizione è stata una bellissima palestra – ha detto alla chiusura dei seggi –. Avevo bisogno di confrontarmi con un contesto che ha abitudini diverse dalle mie".