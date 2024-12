Il Roller ci prova nel derby contro l’Amatori Lodi: "Vogliamo conquistare le finali di Coppa Italia"

Ancora uno sforzo prima della sosta. Ma la partita del sabato sera è davvero impegnativa. Perché l’Hockey Roller Hockey Monza TeamServiceCar si troverà di fronte (ore 20.45, PalaRovagnati) l’Amatori Wasken Lodi, terza. Gli ospiti possono esibire il successo esterno per 10 a 4 ottenuto nel turno precedente a spese del Grosseto. Ma domani non potranno utilizzare il portiere argentino Valentin Grimalt, squalificato per un turno. Monza, comunque, arriva carica a questo derby. La squadra allenata da Ivan Jaquierz, infatti, è finalmente riuscita a battere una “grande“ grazie al 4 a 1 sull’Innocenti Costruzioni Follonica. La truppa biancorossazzurra ora è ottava. "I tre punti con Follonica - ammette capitan Matteo Galimberti - ci danno tanto morale. In casa possiamo giocarcela alla pari con tutti. Ora vogliamo qualificarci per le finali di Coppa Italia".