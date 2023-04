Il rock anni Cinquanta e il dj di Quentin Tarantino

di Fabio Luongo

Quattro giorni di musica, spettacoli e birre artigianali per festeggiare l’arrivo della bella stagione. Ma anche un’immersione nelle culture e nelle arti orientali, nel suggestivo scenario del Parco, tra incontri, workshop, meditazioni e seminari, esibizioni, un bazar etnico e la possibilità di scoprire i cibi della tradizione indiana e cinese. Il weekend brianzolo comincia a respirare aria d’estate e lo fa con due lunghi eventi che animeranno le giornate e le serate. Da oggi a lunedì il Laghetto del Bosco Urbano di via Bottego a Lissone ospiterà la prima edizione del “Lissone Beer Park“, un festival fatto di musica dal vivo, street food e più di 10 diverse tipologie di birre tutte da provare. Oggi e domani dalle 18, domenica e lunedì dalle 12 e fino a tarda ora ci si potrà sbizzarrire tra pils, ipa, double ipa, weizen, bock, blanche, triple e saison, con lo staff di Paneliquido che metterà sotto le spine 12 diversi prodotti brassicoli artigianali, tra cui le “Sant’Ambroeus“ e “American Magut“ firmate Lambrate e la “Amen“ marcata War.

A nutrire le orecchie, la mente e lo spirito saranno i concerti e i dj-set: stasera ci si potrà scatenare sui ritmi del rock’n’roll, del bluegrass e dell’hillbilly con Dr Feelgood alias Maurizio Faulisi, che condurrà in un viaggio nelle sonorità americane dagli anni ‘50 a oggi, per conoscere le radici del rock. Domani toccherà al bluesman Max Marchesi, mentre domenica alle 19 sarà il turno dei più piccoli, con uno spettacolo e animazione per i bambini. Lunedì, infine, “Tarantino Unchained“, ovvero le colonne sonore dei film di Quentin Tarantino mixate con maestria e originalità dal dj Fabio Borghetti. Per placare gli appetiti ci sarà il cibo da strada della tradizione brianzola, accanto a proposte più internazionali come i nachos: i Pescatori in Cucina proporranno hamburger, salamelle e fritti, La Cassoeula del Togn taglieri, polentine e panini con la cassoeula. Non mancheranno piatti vegetariani e vegani. L’iniziativa è promossa da Paneliquido e Pescatori in Cucina.

Altre atmosfere si respireranno negli spazi di Cascina Costa Alta a Biassono, all’interno del Parco di Monza, dove verrà ospitata da domani a lunedì un’edizione speciale di “Oriente Day - Il festival di mente, corpo e spirito“. Curiosi e appassionati potranno calarsi per tre giorni nelle discipline orientali e nelle loro millenarie tradizioni. Dalle 11 di domani ci saranno workshop, pratiche di meditazione e di respirazione per rilassarsi, esperienze di yoga della risata; si potranno sperimentare la meditazione musicale e il cerchio dei tamburi.

Saranno proposti incontri sulle antiche saggezze indiane, sulla nutrizione vegetariana e vegana. Non mancheranno esibizioni musicali di handpan, danze indiane e orientali, la musica sacra degli hare Krishna, uno spettacolo di jazz e world music e alle 22.30 la “Notte dei Gong“, per farsi cullare fino all’alba dai suoni dei gong. Domenica dalle 10 pratiche sciamaniche, kundalini yoga, tarocchi, danzaterapia, body mindfulness e approfondimenti sugli archetipi del maschile e femminile; seminari sulla condivisione e sulle polarità yin e yang, consigli per il benessere integrato di corpo e mente, esibizioni di danze del ventre e il pop mistico di Flam Boy & Friends. Lunedì, sempre dalle 10 e fino a sera, yoga, meditazione, pilates, workshop per imparare a disegnare personaggi in stile manga, esibizioni di drum circle e di musiche sacre. Per tutti e tre i giorni sarà inoltre proposto street food orientale.