Il ritorno dei lupi nelle Groane "Non escludiamo incontri ravvicinati"

Ancora non ci sono avvistamenti ufficiali, ma le possibilità che il lupo possa tornare a frequentare i boschi del Parco delle Groane sono considerate molto alte. Un’evenienza che secondo gli esperti non è da affrontare con paura e preoccupazione, bensì come un passaggio assolutamente normale, di fronte al quale prepararsi con responsabilità. Ne ha parlato al Parco delle Groane Mauro Belardi, biologo e divulgatore scientifico, referente del progetto “Life Gestire 2020“. "Da qualche anno – ha spiegato Belardi – non sono più così rari gli avvistamenti, non più soltanto in aree montuose, ma anche in alcune zone della Pianura Padana. Il lupo ha da sempre condiviso con l’uomo gli stessi spazi e si è ritirato in zone remote, di foresta e in alta montagna solo per sfuggire alle persecuzioni È una specie intelligente e tra le maggiormente adattabili. Lupi solitari o in dispersione dal branco possono muoversi in più luoghi, incluse grandi città, pianura agricola, colline urbanizzate, golene di fiumi, aree ad elevata concentrazione turistica. In Italia, il branco stabile è mediamente composto da 4 a 8 individui, di cui una coppia fissa di due animali riproduttori, dai cuccioli nati dell’anno e da altri soggetti gregari. Il branco occupa e difende un territorio che può variare dai 100 ai 400 km² e nella maggioranza dei casi si attesta attorno ai 150 km²".

E ancora, "il lupo, nelle aree in cui è insediato o in cui transita si ciba delle specie che trova e per quanto riguarda le aree di pianura di pecore, caprioli, cinghiali, lepri, fagiani, nutrie e, laddove illegalmente scaricati, di scarti di macelleria, carcasse, rifiuti organici. Aggredisce anche cani da caccia e cani domestici. Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, per le sue caratteristiche è potenzialmente un ambiente sub-idoneo alla presenza del lupo. Se il lupo arrivasse da queste parti – ha spiegato l’esperto – gli incontri tra il predatore e l’uomo saranno probabili e scateneranno irrazionali paure e la strumentalizzazione costruita per dimostrare l’incompatibilità della sua presenza". Per questo motivo "sarà essenziale e necessario un rapporto informativo costante con chi esercita attività di allevamento sul territorio, con chi pratica la caccia e con la cittadinanza".

Gabriele Bassani