Il re delle tavole L’asparago rosa a Palazzo Madama "È sagra di qualità"

di Barbara Calderola

Gli ispettori hanno passato in rassegna kermesse e filiera. Nulla è sfuggito al loro occhio allenato e alla fine per l’asparago rosa di Mezzago è arrivata un’altra patente che ne sancisce ancora una volta l’importanza: adesso la sagra che lo celebra ogni anno a maggio è “Sagra di qualità“, titolo che solo l’Unione delle Pro loco d’Italia assegna dopo un’accurata istruttoria. E il borgo brianzolo, famoso per il proprio ortaggio, ce l’ha fatta. Festa grande da ieri, dopo la conferma dell’esito della selezione, in tutto il paese. I preparativi per l’investitura sono cominciarti subito: il 20 marzo i volontari e il re delle tavole di casa sfileranno a Palazzo Madama, in Senato, per ricevere l’ambito riconoscimento. Un nuovo podio per il programma di sviluppo scoccato nel nuovo millennio che ha restituito un ruolo e un futuro ai produttori rimettendo in circolo le loro energie.

"La comunità ha saputo trasformare l’asparago in un fattore di crescita che la sagra, ormai alla 62esima edizione, ha consacrato ben oltre i confini della provincia", ricorda l’ex sindaco Antonio Colombo, ora consigliere della Pro loco, anima della cucina che in primavera mette a tavola 5mila appassionati per un fatturato di 120mila euro. La presidente Lydia Viviani non sta più nella pelle: "È un riconoscimento alla nostra voglia di migliorare l’offerta e quella degli asparagicoltori i loro prodotti. Un inno alla qualità, bussola di ogni nostra scelta". La promozione è ancora più preziosa perché celebra il ritorno in grande stile del tubero con la punta violacea che cresce solo qui per via di particolari condizioni argillose del suolo. E dopo le edizioni “d’asporto“ imposte dal Covid, l’asparago è tornato al ristorante, la Locanda degli Archinti, dove ogni anno un esercito di 120 volontari prepara e serve prelibatezze sempre a base della star mezzaghese, dagli antipasti al dolce. Due gli elementi che porteranno questo spicchio di Brianza a Roma: "La valorizzazione dei prodotti locali e del territorio", perché la tradizione dell’ortaggio "è un presidio ambientale da sempre".

La nuova stagione è cominciata a fine anni Novanta, "con il programma di recupero della coltura, che era diffusa da queste parti sin dai tempi dei romani, sotto la guida dell’università – racconta Colombo – una tradizione che si era persa con l’industrializzazione. Ma per farlo rivivere siamo tornati nei campi". I vecchi agricoltori ci hanno creduto e a fianco delle istituzioni e degli esperti hanno ripreso a seminarlo, "il programma di rinascita ha coinvolto tutti ed è questa la sua forza - ancora dalla Pro loco - la partecipazione ha fatto la differenza". Il piano è così radicato che l’asparago rosa è immerso in un alone leggendario, come sul suo ritorno nel paesino, "si racconta che fu reintrodotto ai primi Novecento dall’America", conferma il volontario Pierantonio Re Cecconi. E adesso nei campi alle porte di Monza ne crescono 250 quintali l’anno.