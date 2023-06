Il quartiere-paese Allevamenti e vigneti sfrattati da strade palazzi e capannoni

di Cristina Bertolini

È il quartiere oltre viale Lombardia. San Fruttuoso tra gli anni ‘50 e ‘80 del secolo scorso era quasi un paese a sé. I bar erano i centri di aggregazione, dal Circolo uomini cattolici al Circolino San Fruttuoso di via Tito Speri, chiuso solo poche settimane fa. Ma lì era nato anche il Monza club San Fruttuoso che aveva installato lo schermo gigante, per permettere di seguire il Calcio Monza anche in trasferta. "Sono cresciuto lì – racconta Gabriele Passoni –, è venuto a mancare un punto di riferimento. Nel quartiere si sente la mancanza. Ormai l’unico punto di aggregazione rimasto è l’oratorio". Il quartiere è comunque in una posizione strategica. Confina a est con i quartieri di San Carlo, San Giuseppe e Triante, che si avvicinano a San Fruttuoso per inserirsi nelle sue società sportive e circoli. A sud confina il comune di Cinisello Balsamo, che apre la strada a Sesto, attrattiva per le scuole; ad ovest con quello di Muggiò e a nord con il quartiere Cazzaniga, oltre il parco della Boscherona. È inoltre collegato con San Biagio tramite la ciclopedonale che costeggia il Canale Villoresi.

Da sempre isolato da Monza dal viale Lombardia si percepisce ancora come un paese a sé, dove identità e appartenenza sono tratto distintivo. Chi abita a San Fruttuoso, recandosi in centro, ha sempre detto "vado a Monza". Sì, perché il quartiere aveva le sue scuole come la primaria Alfieri, risalente al 1905; la scuola dell’infanzia Sacra famiglia (1910); nel 1972 la sede distaccata della scuola media Zucchi (via della Novella), scuola dell’infanzia Anderen di via Tazzoli (1976) e nel 1980 la media Sabin, in via Iseo e una serie variegata di osterie e trattorie, dalla metà ‘800 in poi. Prima dell’arrivo dei centri commerciali si trovavano tanti piccoli negozi di alimentari, utensili domestici, il fotografo, l’ottico, le telerie. Anche se le radici lavorative del quartiere affondano, fino agli anni Trenta, nell’allevamento, come raccontano i suoi cognomi: Bovario, Boè, Bovati, Cavroto, Bovari, Caprotti. È un quartiere antichissimo, San Fruttuoso. La prima citazione di un insediamento in questa zona risale al terzo secolo dopo Cristo, quando descrivendo la strada che collega Como a Milano si parla di un “castra bovarum“, di un accampamento per l’approvvigionamento di cibo delle truppe militari romane nei pressi della Mansione ad Negotia, l’attuale Cascina Negozia. E San Fruttuoso appare pure nei documenti ufficiali nel censimento degli abitanti di Monza del 1537.

Allora le coltivazioni coprivano il 53%, i vigneti il 37%, il bosco il 10 %. Il 3 agosto 1778 il cardinale Angelo Maria Durini donò le sacre spoglie di San Fruttuoso alla chiesa parrocchiale. Il Durini, che le aveva avute, a sua volta, in dono da papa Clemente XIV (1769-1774) provvide per la massima parte al pagamento dell’urna del santo, che si vede ancor oggi. Nel censimento del 1911 le Cascine Bovati contavano 2.319 abitanti. Nel 1933 le Cascine Bovati cambiano nome ed assumono quello attuale. Negli anni ‘60 contava 7.787 residenti, di cui l’8,3% di stranieri, oggi è salito a oltre 12mila abitanti.