Il pusher velocista armato col machete

Di prima mattina ha iniziato a correre, senza riscaldamento, all’impazzata. Non per allenarsi. L’ha fatto per scappare, in realtà, da chi non lo stava necessariamente cercando. Fornendo un chiaro assist ai militari: come dire, "venite a prendermi, se ci riuscite". E i carabinieri della stazione di Bellusco sono riusciti a fermare un 25enne marocchino, poi trovato in possesso di oltre due etti e mezzo di droghe miste, tra cocaina, hashish ed eroina. È successo l’altra mattina, quando una pattuglia sta perlustrando le vie di Roncello per un normale servizio di controllo del territorio. A un certo punto i carabinieri notano lo straniero che scappa a tutta velocità verso una zona boschiva. Senza tergiversare, intuiscono che possa avere qualcosa da nascondere e si mettono all’inseguimento.

Poco dopo lo raggiungono e bloccano. Il nordafricano non ha via di scampo. Viene identificato: è senza dimora e con precedenti specifici. E, soprattutto, viene perquisito: spuntano un machete nascosto tra i vestiti e delle bustine di droga dentro il marsupio, per un totale di 252 grammi. Il tutto viene sequestrato e l’uomo viene arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per porto abusivo di arma bianca. L’uomo, su disposizione della Procura di Monza, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia di Vimercate, per poi essere portato la mattina seguente in Tribunale a Monza, dove al termine di giudizio direttissimo ne è stato convalidato l’arresto e disposta la misura del divieto di dimora in Lombardia.

Ale.Cri.