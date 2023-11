Il pulmino dell’inclusione. Un dono agli atleti speciali

Un pulmino che corre verso l’inclusione. Finalmente è arrivato il mezzo di trasporto tanto agognato dall’associazione sportiva per diversamente abili Silvia Tremolada, per trasportare i suoi atleti alle tante gare che disputano in città, così come in giro per la Lombardia e l’Italia.

Un dono promosso dall’organizzazione di volontariato Pulmino Amico, impegnata proprio nel trovare mezzi di trasporto a costo zero per associazioni ed enti di beneficenza. Grazie a Pulmino Amico sono state rintracciate le 50 imprese che con la loro sponsorizzazione hanno permesso di raccogliere gli 80mila euro necessari, di cui 60mila per il mezzo – un nuovo Fiat Ducato da 9 posti – e 20mila per le spese legate alla sua circolazione in strada e al mantenimento. "C’era proprio bisogno di questo pulmino – ha detto tirando un sospiro di sollievo il presidente della Silvia Tremolada, Silvio Vigoni – Finora i nostri ragazzi, e parliamo di 360 atleti in 10 discipline diverse che ottengono risultati straordinari in tutte le competizioni, erano costretti a muoversi con mezzi privati, con tutte le difficoltà legate al caso e costi difficilmente sostenibili. Adesso abbiamo un mezzo che ci faciliterà e di molto la vita". "Siamo soddisfatti di essere arrivati a questa donazione – ha commentato il responsabile di Pulmino amico Alberto Mistò – Noi siamo una società che ha attualmente attivi 120 progetti in tutto il nord e centro Italia, con cui doniamo mezzi di trasporto di solidarietà. Ciò che mi fa davvero piacere di questa donazione in comodato d’uso è che il nuovo Fiat Ducato grazie alla frizione idraulica permetterà la guida anche a disabili".

Alessandro Salemi